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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المرشد الأعلى الإيراني: يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون

المرشد الأعلي الإيراني
المرشد الأعلي الإيراني

قال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، إن سياسة الحكومة الإيرانية الحالية تهدف للتواصل مع دول الجوار بشكل جيد، ويجب الاستمرار عليها، وفقا لوكالة “تسنيم”, الإيرانية.

وأكد خامنئي، خلال لقائه بأعضاء الحكومة الإيرانية، أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران تستهدف التأثير على معيشة الشعب الإيراني.

وأوضح أن كبح جماح التضخم في البلاد يعني أن طهران نجحت في تحييد الحظر المفروض عليها، لافتا إلى أن ذلك يجب أن يجري جنبا إلى جنب مع المفاوضات.

وتابع خامنئي: "ندعم جميع الحكومات في البلاد مهما اختلفت توجهاتها، ويجب علينا جميعا أن ندعم السلطة التنفيذية في إيران حتى تحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

وعن سياسة التواصل مع دول الجوار، قال المرشد الأعلي الإيراني، إنها سياسة جيدة جدا، مضيفا: "يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون".

وأشار خامنئي إلى أن التواصل مع جميع حكومات العالم هو الاتجاه الصحيح الذي تسلكه الحكومة الإيرانية حاليا، باستثناء عدد محدود من الدول.

وشدد على أن انضمام طهران لتكتلات دولية مهمة مثل البريكس وشنجهاي يمثل نجاحا لها ويظهر حرص شركائها على أن تكون بينهم.

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