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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط 4 إسرائيليين .. حماس والجهاد يباركان عملية دهس جنود الاحتلال بنابلس

سقوط 4 إسرائيليين..
سقوط 4 إسرائيليين.. حماس تبارك عملية الدهس وتصفها بالضربة

اعتبر حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس ان عملية الدهس غرب رام الله ضربة جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه غرب مدينة رام الله المحتلة، في عملية دهس بطولية .

وأكد "أن هذه الضربات تحمل رسالة واضحة أنه لا أمن للمحتل طالما يحتل أرضنا ويعتدي على مقدساتنا".

وأضاف: "التصاعد في الفعل المقاوم في الضفة الغربية يؤكد أن المقاومة يزداد حضورها وتأثيرها، وأن الاحتلال سيظل عاجزًا عن ايقافها بالرغم من كل جرائمه".


وقال إن هذه العملية بالإضافة لحالة التصدي البطولية في نابلس، تؤكد قدرة المقاومة على الانتقال من حالة الدفاع إلى الهجوم ومباغتة جيش الاحتلال في أماكن لا يتوقعها.

 

وجّه المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم التحية لأبطال الضفة الثائرة الذين أصبحوا رقماً صعباً في معركة التحدي والتصدي للاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه.
وقال إن هذه العملية تؤكد أن المقاومة مستمرة وماضية رغم التهديدات
وأضاف: "الشعب الفلسطيني يقوم بواجب المقاومة والجهاد نيابة عن الأمة العربية والإسلامية ودفاعًا عن القدس".
ورأى أن العملية في رام الله رسالة للاحتلال "ان الضفة كلها تشتعل وشعبنا لا يؤمن الا بالمقاومة".
واكمل:"عملية الدهس غرب رام الله هي امتداد للمواجهة الباسلة التي خاضتها كتيبة نابلس وادت لاصابة 4 من جنود الاحتلال من خلال الكمين المحكم الذي اعدته سرايا القدس للقوات المتوغلة".
وأشار الى ان الاحتلال على موعد مع مزيد من المفاجآت رغم كل اشكال الملاحقة والمطاردة والاغتيال والاعتقال وقلق المستوطنين".

زعم جيش الاحتلال أن فلسطيني نفذ عملية دهس على حاجز بيت سيرا قرب رام الله أسفرت عن إصابة أربعة على الاقل بجروح بينهم إصابة حرجة .

ووصف جيش الاحتلال الحادث بأنه هجوم على خلفية قومية وذكر أنه "تم تحييد المنفذ".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 4 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وافادت صحيفة "معاريف" العبرية، ان 4 عمليات وقعت في أقل من 24 ساعة في مناطق مختلفة بالضفة.
واشارت الصحيفة ان أمس الأربعاء، وقعت عملية دهس من سيارة مسرعة على مفرق 200، على المخرج الجنوبي لمدينة الخليل، وفي ساعات المساء عملية طعن في القدس، وليلاً أصيب ضابط و3 جنود في مدينة نابلس، صباح اليوم عملية دهس على طريق 443 قرب رام الله.

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