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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع إسرائيلي وإصابة 5 آخرين في حادث قرب رام الله وتصفية المنفذ

مقتل إسرائيلي وإصابة
مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بعملية دهس قرب رام الله

لقى جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب 5 آخرين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء عملية دهـ ـس وقعت يوم الخميس، عند حاجز بيت سيرا قرب رام الله بالضفة الغربية، فيما تمت تصفية المنفذ.

وذكرت تقارير عبرية بأن فلسطينياً يستقل شاحنة كبيرة قام بدهـ ـس 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة (أعلن عن مصرعه لاحقًا)، والآخر في حالة خطيرة، و4 في حالة طفيفة، وقد تم إطلاق النار على المنفذ على حاجز آخر بعد مطاردته.

وأفادت التقارير بأن 6 جنود مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهـ ـس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

وبحسب قناة ريشت كان، فإن المستوطن القتيـ ـل نقل بحالة حرجة إلى أحد المستشفيات قبل أن يعلن عن مصرعه.. ووصفت حالة أحد الجرحى بالخطيرة، والآخر بالطفيفة.

وأشارت القناة إلى أن سائق الشاحنة تمت تصفيته عند حاجز  "حشمونائيم".

وبحسب مواقع عبرية آخرى، فإن منفذ العملية استشهد، حيث يبلغ من العمر 41 عامًا، ويحمل تصريح عمل.

ووصل المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، إلى مكان الحادث، علماً بأن الحديث يدور عن رابع عملية في أقل من 24 ساعة في مناطق مختلفة بالضفة والتي أسفرت عن إصابة 9 مستوطنين بجروح متفاوتة.

ونقل موقع "صحيفة يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم "نجمة داوود الحمراء" قوله إن "إحدى الإصابات حرجة جدًا، والأخرى خطيرة، وإصابة ثالثة طفيفة في عملية الدهـ ـس".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب عن "تحييد" منفذ عملية الدهـ ـس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.

وبحسب المتحدث العسكري، فإن سائق الشاحنة الذي نفذ العملية  فرّ باتجاه حاجز "حشمونائيم"، حيث تم إبلاغ حراس الأمن بالمكان بتوجهه إليهم واستنفروا في المكان واستعدوا لإطلاق النار عليه و"تحييده" عند وصوله إليهم، ومحاولته استكمال عمليته هناك.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني نفذ عملية دهـ ـس قرب بيت سيرا، وقامت بـ "تحييده"، عند حاجز "حشمونائيم".

وتأتي هذه العملية في أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية الطعن بمدينة القدس، والتي أدت إلى إصابة مستوطن، قبل أن يستشهد المنفذ.

وسبق ذلك، إصابة فلسطيني بجروح حرجة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، بزعم تنفيذه عملية دهـ ـس قرب مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله جريحًا.

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