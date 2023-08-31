مفاجأة سارة بشأن أسعار البيض والدواجن.. واليوم تسجّل 56 جنيهًا |فيديو

تشهد أسعار البيض والدواجن انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعد أن وصل سعر كيلو الدواجن لـ 85 جنيهًا، انخفضت وسجلت 56 جنيهًا، وأسعار طبق البيض، انخفضت ووصل لـ 110 جنيهات.

أكد سامح السيد رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض، وأن السعر العادل للبيض يخرج من المزرعة بـ 110 جنيهات، ويصل لـ المواطن بـ 118 جنيهًا.

سعر الدواجن في المزرعة بـ 56 جنيهًا

وأوضح أن سعر الدواجن في المزرعة بـ 56 جنيهًا، ويصل لـ المواطن بـ 62 جنيهًا، وأن الفترة الحالية هناك سحب على البيض والدواجن بسبب السحب الشديد، وتواجد الكثير من المواطنين في المصايف.

وأكد أن هناك زيادة في المعروض، وأنه منذ فترة تحدث عن انخفاضات في أسعار الدواجن، واليوم الأسواق تشهد انخفاضات كبيرة في الأسعار.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن السلع الاستراتيجية، والأعلاف، نتج عن ذلك انخفاضات كبيرة بالأسواق.

ولفت إلي أن اليوم يتم انتاج 4 ملايين دجاجة يوميًا، وأن الفترة الماضية خرج عدد من مُربي الدواجن، ولكن اليوم من دخل في المنظومة أكثر من الذين خرجوا.

وأشار إلي أنه يطالب بتحويل البيع الحي لـ المجمد، وأن بهذا الأمر سينخفض السعر لـ 15 جنيهًا مرة واحدة و "دول كثيرة بالعالم لا تقوم بالذبح في المحلات، لآن هذا تلوث بيئي، وأن هذا ينتج عن ارتفاع في الأسعار، بسبب الوفيات، و الأرباح".



