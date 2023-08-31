«الأفضل في التاريخ».. محمد بن راشد يزف بشرى سارة بشأن اقتصاد الإمارات

نمو الصادرات بـ تريليون و239 مليار درهم خلال 6 أشهر

أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، إن تجارة الإمارات غير النفطية تجاوزت 1.2 تريليون درهم في النصف الأول من 2023.

وقال رئيس مجلس الوزراء الإماراتي عبر حسابه على منصة إكس: "في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجّلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال 6 أشهر فقط العام الحالي".

وأضاف بن راشد: "واصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل 5 سنوات فقط".

وتابع: “كما ارتفعت صادرات الإمارات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد”.

كما توقع رئيس الوزراء الإماراتي تجاوز تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام، لافتا غلى أنه سيتم تحقيق الهدف الذي تم إعلانه من قبل بالوصول لـ 4 تريليونات درهم في 2031 .

وأضاف بن راشد: "كما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام إقتصادي في تاريخ الإمارات، وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه .. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".