مدبولي يشهد مراسم توقيع بروتوكول لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS )، ووقع البروتوكول اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.





وفي ختام جولته بأرجاء مركز السيطرة والسلامة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن إنجاز هذا المركز بتقنياته الحديثة التي تمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة، موجها الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ومدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولي الداخلية والصحة والمرافق بوجه عام، وكل القائمين على هذه المنظومة الحديثة، التي وصفها بأنها كانت حلما وأصبحت واقعا ملموسا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة بمختلف المحافظات، مستدركا بالإشارة إلى أهمية كفاءة تشغيل المنظومة ويتمثل ذلك في العنصر البشري وكفاءته في إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.

تجدر الإشارة إلى أن مركز السيطرة، الذي يعمل على مدار الساعة، يضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي: الإسعاف، والصرف الصحي، والمياه، والصحة، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى عناصر المتابعة الميدانية، والتعليم، والهلال الأحمر، وممثلي المجتمع المدني، والغاز، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي.