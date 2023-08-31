يوم ميلاده.. تعرف على أبرز سيارات ولي العهد السعودي

المملكة العربية السعودية تحتفل اليوم 31 أغسطس بعيد ميلاد ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن عبد العزيز اَل سعود الـ 38 ، محمد بن سليمان هو قائد التغير بالمملكة العربية السعودية .

عيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم

- يعرض موقع صدى البلد تزامنا مع عيد ميلاد الأمير محمد بن سليمان السيارات التي يستخدمها ويظهر بها :

1- لكزس LX موديل 2021

زودت سيارة لكزس LX بمحرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي ، وتنتج قوة 383 حصان ، وتتسارع لكزس LX من وضع السكون وصولاً الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية.

عيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم



يصل سعر سيارة لكزس LX موديل 2021 الي 90 ألف دولار تقريباً، ويمتلك ولي العهد أكثر من سيارة من ذلك الطراز بألوان مختلفة .

2- جي أم سي يوكن موديل 2018

عيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم

تستمد سيارة جي أم سي يوكون موديل 2018 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي ، ينتج قوة 420 حصان، ويمتلك سيارة أخري من جي أم سي يوكون يصل سعة محركها الي 5300 سي سي ، وتنتج قوة 355 حصان .

3- TOGG T10X

عيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم

سيارة TOGG T10X التركية من أحدث الإصدارات التي حصل عليها ولي العهد السعودي ، وحصل علي تلك السيارة كـ هدية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ومنها طرازين الأول V1 مزودة ببطارية 52.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير بالشحنة الواحدة تصل الي 314 كم/ساعة، والطراز الثاني V2 الذى يمتلك بطارية سعه 88.5 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 523 كم/ساعة بالشحنة الواحدة .

4- مرسيدس S500

عيد ميلاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم

مرسيدس S500 هي السيارة الأفخم بأسطول سيارات الأمير محمد بن سليمان ، ويستخدمها الأمير في الذهاب الي العديد من المناسبات المختلفة، هي السيارة الأقرب للأمير محمد نظرًا لـ ظهوره بها في العديد من المناسبات .