تحت شعار «حقك تنظمي».. صحة الشرقية تُنظم حملة تنشيطية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

من جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه تنفيذاً لمبادرة "أيامنا أحلي" سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظمي) ، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2023 بالإدارات الصحية بـ ( أولاد صقر - أبو كبير - الإبراهيمية - كفر صقر- الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان القنايات - ههيا -مشتول السوق – الحسينية ) والمرحلة الثانية في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2023 بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – بلبيس - منيا القمح -فاقوس - ديرب نجم - أبو حماد - القرين - منشأه أبو عمر - صان الحجر) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجاناً لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.