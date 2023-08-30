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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية يُنظم قافلة طبية شاملة بالمجان بقرية قرموط صهبرة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية وإدارة ديرب نجم البيطرية بالإشتراك مع جامعة الزقازيق وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة بتنفيذ قافلة طبية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية قرموط صهبرة مركز ديرب نجم و توابعها وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية و العلمية و الشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ومدير وأطباء إدارة ديرب نجم البيطرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

مصرع شاب خلال عمله بورشة ميكانيكا في الشرقية

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت برش (٦٨٠ ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٣١٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوتين و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين و التوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

البيطرية الثروة الحيوانية الثروة الداجنة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات البيطرية الزقازيق الشرقية المبادرة الرئاسية القوافل الطبية البيطرية

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