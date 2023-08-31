مدبولي يتفقد الكنيسة المعلقة بمصر القديمة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تطوير الكنيسة المعلقة بمجمع الأديان مصر القديمة.



واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الكنيسة المعلقة من الانبا يوليوس اسقف عام النائب البابوي لكنائس مصر القديمة، وتفقد مدبولي أركان الكنيسة.



وكان قد عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بديوان عام المحافظة لمتابعة عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ.

وكان قد وافتتح مدبولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة ، كما تفقد مدبولي المركز الذي يضم عدد من الإدارات مثل الغاز الطبيعي و الداخلية وشبكة المياه.

خدمة المواطنين والتواصل

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وما يؤديه في خدمة المواطنين والتواصل الدائم مع الدارات الخدمية .

وشهد مدبولي تجارب حية لعمليات انقاذ واخلاء احد العقارات التي شب بها حريق في احد المحافظات.

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