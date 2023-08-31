قاض جديد يعلن ترشحه لرئاسة المحكمة العليا في إسرائيل

أفادت قناة كان العبرية صباح يوم الخميس أن قاضي المحكمة العليا "يوسيف ايلْرون" أعلن رسميا، عن ترشحه لرئاسة المحكمة، خلفا للرئيسة استير حايوت المنتهية.

ووفقاً للقناة العبري، في رسالة بعثها إلى الوزير ليفين والرئيسة حايوت، أكد ايلرون أنه لا علاقة لترشحه بتركيبة اللجنة لاختيار القضاة.

يشار إلى أن المنهج المعمول به يقضي بتعيين القاضي يتسحاك عاميت خلفا لها، كونه أسبق قاض في المحكمة.

وأوضحت كان أن القاضي الرون كان قد عيّن في المحكمة العليا عام 2017، ومن المقرر أن ينهي مهام منصبه في عام 2025. في المقابل تم تعيين القاضي عاميت في المحكمة العليا عام 2009.