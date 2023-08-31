مدبولي يفتتح مركز السيطرة للسلامة الطوارئ بالقاهرة

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارته الميدانية بالقاهرة لافتا انه افتتح مركز السيطرة للسلامة الطوارئ بالقاهرة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي انه طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي بان يكون هناك مراكز للطواري لادارة الازمات الكبري لافتا ان هذا ضمن منظومة كبيرة في جميع المحافظات مشيرا الي ان الرئيس السيسي افتتح ٥ مراكز واليوم نفتتح مركز القاهرة وبنهاية الشهر القادم سيكون هناك ١٣ مركز علي مستوي الجمهورية.

وأشار إلى أنه تفقد الكنيسة المعلقة وتفقد وافتتح بوابة عمرو بن العاص و حصن بابليون مشيرا الي انه انتهت زيارته بمعبد بن عزرا مشيرا الي اننا هنا في مجمع الاديان الاسلامي والمسيحي واليهودي.



وأوضح أن الحكومة انتهت من ترميم جامع عمرو بن العاص ونقوم حاليا بتطوير بحديقة الفسطاط بمساحة ٥٠٠ فدان كما نعمل علي ترميم تلال الفسطاط وهذا يوضح مدي اهتمام الدولة بالسياحة والآثار بهذه المناطق وسيتم دخولها غدا في جدول زيارات السائحين وهذا يوضح الاهتمام الشديد من الدولة لإظهار آثارنا المصرية لافتا ان كل هذا الترميم تم بايدي مصرية من جميع الجامعات وكليات الآثار.