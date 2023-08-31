رسميا.. روما يضم روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وذكر النادي الإيطالي في بيان رسمي أن روميلو لوكاكو لوقع على عقد انضمامه إلى روما لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال لوكاكو لموقع روما الرسمي:" الترحيب الذي تلقيته من هذا النادي وجماهيره أثار حماستي ومنحني المزيد من الحافز لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد، كمنافس سابق، شعرت بأجواء ملعب الأوليمبيكو وشعرت بدفء الملعب”.

وأضاف:" من الجيد أن أعرف أن أكون جزء في منظومة نادي روما، لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتحدث مع الملاك وقد أعجبت بطموحهم".

واختتم:" الآن يجب علينا أن نعمل، وأن نكون متواضعين، ونتطور من مباراة إلى أخرى، لا أطيق الانتظار للبدء مع نادي روما".

