بلاغ مشاجرة بمدينة بدر يكشف عن صفقة بيع قطع أثرية

كشف بلاغ مشاجرة بين شخص و٣ أخرين عن خلافهم حول صفقة بيع قطع أثرية ، حيث نجح رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط الطرفين ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة بدر بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص و 3 أخرين ، وعُثر بحوزة الطرف الثانى على تمثال على شكل فرعونى وقطعه حجريه "يشتبه فى أثريتهما" .

وإعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بإيهامه ببيع تمثال أثرى وإتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة ، وقام بتسليمهم مبلغ مالى إلا إنه إكتشف عقب ذلك قيامهم بالنصب عليه ولم يقوموا بالتواصل معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع فقام بإستدراجهم للمنطقة محل البلاغ بدعوى إعطائهم باقى المبلغ المالى الخاص بعملية الشراء ، وعقب حضورهم قام بإفتعال مشاجرة معهم والإستغاثة بالأهالى.

بمواجهة الطرف الثانى إعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبى شراء القطع الأثرية ، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثانى تبين إحتواءه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه فى أثريتها ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.