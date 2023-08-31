الموعد والمرشحون.. كل ما تريد معرفته عن حفل جوائز الأفضل في أوروبا

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم الخميس حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أوروبا 2023، بمدينة موناكو الفرنسية.

وينطلق حفل جوائز الأفضل في أوروبا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس، الإخبارية.

المرشحون لجوائز الأفضل في أوروبا 2023

أفضل لاعب: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) ليونيل ميسي (لاعب باريس سان جيرمان السابق والمنضم حديثا لإنتر ميامي الأمريكي).

أفضل لاعبة: أيتانا بونماتي (برشلونة) - سام كير (تشيلسي) - أولجا كارمونا (ريال مدريد).

أفضل مدرب: بيب جوارديولا (مانشستر سيتي) - سيميوني إنزاجي (إنتر ميلان) - لوتشيانو سباليتي (مدرب نابولي السابق).

أفضل مدرب - مدربة لفرق ومنتخبات السيدات: جوناثان جيرالديز (برشلونة) - سارينا ويجمان (إنجلترا) - خورخي فيلدا (إسبانيا).

كما سيتم الإعلان عن جائزة أفضل لاعب ولاعبة في كل مركز (حراسة المرمى - الدفاع - الوسط - الهجوم) في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

وستقدم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 2023 إلى ميروسلاف كلوزه من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين.

يذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق واتحاد جدة الحالي هو أفضل لاعب أوروبا العالم الماضي.