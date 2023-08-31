سيارات مستعملة في السوق المحلي بأسعار مغرية| صور

يتجه أغلب المصريين إلى سوق السيارات المستعملة؛ من أجل شراء سيارة تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي التنقل بكل سهولة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات الجديدة غير مستقرة؛ بسبب ارتباطها بسعر الدولار غير المستقر .

- يعرض موقع صدى البلد سعر 5 سيارات مستعملة للبيع بالسوق المصري بأسعار مغرية :



1- سوزوكي بالينو موديل 1999

قطعت سيارة سوزوكي بالينو مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع بمحرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي شهر 11 القادم من العام الجاري .

سوزوكي بالينو موديل 1999

سوزوكي بالينو موديل 1999 السيدان تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 110 آلاف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة الميكانيكي .

2- هيونداي أتوس

هيونداي أتوس موديل 2008 تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتمتلك علبة تروس مانيوال ، وبها محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 80 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية .

هيونداي أتوس

يبلغ سعر سيارة هيونداي أتوس موديل 2008 في سوق المستعمل 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- رينو كليو موديل 2008



تباع سيارة رينو كليو السيدان داخل سوق السيارات باللون الرمادي ، وبها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، كانت مرفوعة 5 سنين بدون استخدام، ولا يوجد بها دهانات .

رينو كليو موديل 2008

سعر رينو كليو موديل 2008 في سوق السيارات المستعمل يصل الي 195 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

4- اسبيرانزا A620 الصينية

تستمد سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 165 كم/ساعة، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية .

اسبيرانزا A620 الصينية

تتواجد سيارة اسبيرانزا A620 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري بسعر 200 ألف جنيه جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

5- بروتون جين 2 موديل 2011

سعة محرك بروتون جين 2 يصل الي 1500 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 244 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

بروتون جين 2 موديل 2011

تأتي سيارة بروتون جين 2 موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري بسعر 225 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .