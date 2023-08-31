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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن عشري يعلن عن تشكيل 39 شعبة تجارية بغرفة القاهرة

صدى البلد

أعلن أيمن عشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية والترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب التجارية التى انتهت دوراتها بنهاية 31 / 8 / 2023 ، والبالغ عددها حوالى 39 شُعبة في مختلف القطاعات ، وذلك فى ضوء لائحة النظام الأساسى للشُعب النوعية للغُرف الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2003 .


وأكّد رئيس غُرفة القاهرة على أن إعادة تشكيل هذه الشُعَب يأتي ضمن الخطة العامة لمجلس إدارة الغرفة لتنشيط كافة القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية المنتسبة للغرفة ، وتطويرها وتنميتها بما يتواكب مع توجهات الدولة ، خاصة أن هذه الأنشطة داعمة للاقتصاد القومي وتمثل القاعدة الرئيسية له.


وتتمثل الشُعَب التجارية التي سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارتها في " شُعبة تجار البقالة ، شُعبة المستوردين ، شُعبة أصحاب شركات السياحة والطيران ، شُعبة تجار الثروة الداجنة ، شُعبة أصحاب محلات الكوافير وصالونات الحلاقة ومستلزماتها ، شُعبة القصابين ، شُعبة تجار قطع غيار السيارات ، شُعبة أصحاب مراكز الاتصالات ، شُعبة تجار الأخشاب ، شُعبة تجار وصناع الأدخنة ، شُعبة وكلاء وموزعى وتجار السيارات ، شُعبة مستغلى محاجر الرخام ، شُعبة مستوردى الحاصلات الزراعية وتجار الحبوب ، شُعبة تجار الأسماك ، شُعبة تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، شُعبة مستخلصى الجمارك ، شُعبة أصحاب المدابغ وتجار الجلود الخام ، شُعبة البصريات ، شُعبة تجار الخردوات والأدوات الكتابية ، شُعبة تجار العطارة ، شُعبة أصحاب الشركات العاملة فى مجال حماية البيئة ، شُعبة تجار الآلات ومهمات المكاتب ، شُعبة صناعة وتجارة الأحذية والمنتجات الجلدية ، شُعبة تجار العدد اليدوية ، شُعبة تجار أجهزة إطفاء الحريق ومعدات الأمن الصناعى ، شُعبة تجار الحدايد والبويات ، شُعبة تجار ومنتجى الخلاصات العطرية والغذائية ، شُعبة أصحاب محلات الكشرى شُعبة منتجى الإذاعة والتليفزيون والسينما والمسرح ، شُعبة تجار الدقيق ، شُعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير الفوتوغرافى ، شُعبة تجار الآلات الموسيقية ، شُعبة تجار الأسمدة والمخصبات الزراعية ، شُعبة تجار الحديد التجارى ، شُعبة تجار الزجاج والبللور ، شُعبة أصحاب المطاعم ، شُعبة مصممى الأزياء والخياطين ، شُعبة أصحاب محطات البترول ، شُعبة تجار وأصحاب محلات التحف ومنتجات خان الخليلي "


وتهيب الغرفة التجارية بمزاولى هذه الأنشطة التجارية والراغبين فى الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب التجارية مراجعة إدارة الشُعَب التجارية بمقر الغرفة بمقرها ( 4 ميدان الفلكى – باب اللوق ) لاستيفاء الاستمارة المُعدَّة فى هذا الشأن ، وعلى راغبى الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر ، وقالت الغرفة إنه سيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المُتَّبعة .


وعن مدة استقبال طلبات الانضمام للجمعية العمومية أو الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعَب ، قالت الغرفة إنها  ستبدأ من 3 سبتمبر 2023 حتى أكتوبر 2023 ، على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعَب التى استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا .


وطالبت الغرفة بأهمية إحضار صور المستندات بعض المستندات للاطلاع عليها وهي " صحيفة القيد بالسجل التجارى ( سارى ) - إيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2023 - بطاقة الرقم القومى للمُرشح - البطاقة الضريبية - البطاقة الاستيرادية فى حالة شُعبة المستوردين ( سارى ) - صحيفة الحالة الجنائية موجهة للغرفة التجارية بالقاهرة ( مرشحى مجلس إدارة  )

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