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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيه السعادة دي .. حماقي يطرح الأغنية السادسة هذا الموسم

حماقي
حماقي

طرح منذ قليل المطرب محمد حماقي أغنيته الجديدة والتى تحمل اسم إيه السعادة دي عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.  

 

وتعتبر أغنية إيه السعادة دي هي السادسة لـ حماقى خلال هذا الموسم بعد طرحه لأغنية دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الاصطناعي 

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل

 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة 

 

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع 

 

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

 حفل ختام مهرجان قرطاج 

 

وأحيا حماقي مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان قرطاج حيث تم اختياره ليختتم فعاليات الدورة هذا العام وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك. وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

المطرب محمد حماقى أيه السعادة دي محمد حماقي

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