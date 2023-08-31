مياه القاهرة : استكمال إحلال وتجديد خط 1200 بمصر الجديدة فى 72 ساعة

تفقد اليوم المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أعمال الإحلال والتجديد بخط 1200 بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية بطول 800 متر والذى تم الانتهاء منه خلال 72 ساعة وكان محددا له 10 أيام فى أسرع عملية تنفيذ لخط بهذا الحجم وبمنطقة حيوية جدا دون تعطيل لحركة المرور وتعمل الشركات المنفذه حاليا على الانتهاء من تنفيذ الغرف التى تخدم مسارات الخط.
قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى ان الخط يخدم اكثر من مليون و 500 الف مواطن بمناطق مصر الجديدة ومساكن شيراتون ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى وتم انشاؤه من اكثر من 40 عاما وانتهى عمرة الافتراضى وتعرض للكسر اكثر من مرة وتبلغ التكلفة الفعلية لاعمال الاحلال وتجديد 40 مليون جنيه
اوضح انه فور الانتهاء من تنفيذ الغرف سيتم الاعلان عن قطع المياه تمهيدا للبدء فى عمل التوصيلات النهائية وادخال الخط الخدمة لخدمة المناطق التى كانت تتاثر بالكسر المتكرر مشيرا ان هناك متابعة مستمرة للاعمال التى تجرى حاليا وحتى الانتهاء من الربط وادخال الخط الخدمة