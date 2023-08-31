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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية علاج ارتفاع ضغط الدم عند كبار السن

كبار السن
كبار السن

يعد ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن من أكثر المشكلات الصحية الشائعه بين المسنين وتسبب مضاعفات عديدة
ووفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أهم المعلومات عن ارتفاع ضغط الدم لدى كبار السن

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تكون قراءة ضغط الدم المستهدفة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا أقل من 150/90 ملم زئبق عندما يتم قياسها في العيادة أو الجراحة، وأقل من 145/85 ملم زئبقي للقراءات المنزلية.

في حين أن هناك فوائد مؤكدة من تناول أدوية خفض ضغط الدم إذا كان عمرك أقل من 80 عامًا، إلا أنه من غير الواضح أنها مفيدة إذا كان عمرك أكثر من 80 عامًا.

يُعتقد الآن أنه إذا وصلت إلى 80 عامًا أثناء تناول دواء لارتفاع ضغط الدم، فلا بأس من مواصلة العلاج بشرط أن يظل يساعدك ولا يسبب آثارًا جانبية.

إذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم وكان عمرك يزيد عن 80 عامًا، فسوف يأخذ طبيبك أيضًا في الاعتبار عوامل الخطر الصحية الأخرى عند اتخاذ قرار بشأن إعطائك علاجًا لارتفاع ضغط الدم.

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