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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سفاح الجيزة.. هادي الباجوري يكشف كواليس أغنية العدل فوق الجميع

صدى البلد

صرح المخرج هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، خلال أحد اللقاءات التلفيزيونية، إنه منذ بداية التصوير وموال "العدل فوق الجميع" من غناء بدرية السيد كان موجودًا في سيناريو المسلسل الذي كتبته "إنجي أبو السعود"، ومن إعجابه به استخدمه كحلقة وصل للشخصية ويعبر به عن حالته النفسية، ولا صحة لأي أخبار تفيد بأنه تم التعديل في السيناريو وتغيير المواويل المستخدمة.
 

وكشف هادي الباجوري، مخرج مسلسل "سفاح الجيزة"، تفاصيل المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه يميل إلى تغيير الأنواع الفنية التي يقدمها، فعندما عرض عليه سيناريو المسلسل لم يستطع رفضه لقصته المشوقة، بالإضافة إلى أن أحداثه مستوحاة من قصة حقيقية.

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وأكد أنه أضاف خطوط درامية جديدة للقصة الحقيقية حتى يتحول إلى عمل درامي، معلقًا: “مش بنقدم قصة حياة سفاح الجيزة.. أحنا بنقدم خطوط من حياته في سياق درامي”، لافتًا إلى أن المسلسل يتكون من 8 حلقات، والحلقات التي تم عرضها لم تسرد تفاصيل كثيرة بعد عن موضوع المسلسل، منوهًا بأن تتر المسلسل يعبر عن الحالة النفسية والأفكار التي تدور داخل رأس سفاح الجيزة.

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