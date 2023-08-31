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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: تكرير 150 ألف طن سكر خام خلال شهر أكتوبر

صدى البلد

أعلن   اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان  الشركة ستبدأ اعتقدا من شهر  اكتوبر المقبل فى تكرير  50 ألف طن سكر  خام لصالح شركة السكر للصناعات التكاملية ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

واضاف  اللواء عصام البديوي ان  انتاج الشركة من السكر يوجه بالكامل لصالح البطاقات التموينية بنحو 65 ألف طن شهريا يتم ضخهم في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وانه خلال الموسم الماضي تم انتاج 850 الف طن سكر من قصب السكر متوقعا تحقيق فائض في انتاج السكر خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر سيتم طرحهم في البورصة السلعية.

وكان  تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية  قد كشف عن صرف  السلع التموينية المدعمة شهريا  لما يقرب من 64 مليون مواطن ، حيث يتم صرف السلع  الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف .

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