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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه اليوم في ختام تعاملات الشهر

ختام تعاملات البورصة
ختام تعاملات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع.

 

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 1.276 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

 

وأضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس /30 بنسبة 0.3 % ليبلغ مستوى 18873.82 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس /70 بنسبة 0.44 % ليبلغ مستوى 3829.51 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي إكس /100الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.22 % ليبلغ مستوى 5597.8 نقطة.

 

وأشارت رمسيس تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الخميس، طاقة عربية بنسبة 16.63% ليغلق عند 11.36 جنيه، ثم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك بنسبة 13.18% عند 0.541 جنيه.

 

ثم الدولية للمحاصيل الزراعية بارتفاع 12.58% ليغلق عند 10.92 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم المالية القابضة بارتفاع 9.03% ليغلق عند 0.35 جنيها، وخامسًا شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 8.18% عند 3.44 جنيه للسهم.

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