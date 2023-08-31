بعد موضة الرقص أثناء استلام شهادات التخرج| أصوات تحذر من خطورة الظاهرة وتنادي باحترام قدسية الحرم الجامعي

حالة من الجدل اثيرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد انتشار موضة “الرقص اثناء استلام شهادات التخرج” داخل الحرم الجامعي ، حيث يشهد فيس بوك حاليا تداولا لفيديو بعنوان التخرج على الطريقة النوبية وفيديو اخر بعنوان التخرج على الطريقة الصعيدية ، وفي كلا الفيديوهين تظهر طالبة تحتفل امام اساتذتها قبل استلام شهادة التخرج وهي المشاهد التي لاقت رفض بعض المتابعين .

خبير تعليم يحذر من سلبيات الظاهرة

وقال الدكتور تامر شوقي الاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، في الفترات الأخيرة تلاحظ وجود عدة ظواهر سلبية في بعض حفلا التخرج آخرها الرقص سواء الفردى أو الجماعى للبنات داخل المسارح الجامعية في وجود اساتذتهم .

وأوضح الدكتور تامر شوقي في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هذه الظاهرة عيوبها ما يلي :

• تتعارض مع التقاليد الراسخة للجامعات المصرية التى تعود إلى عشرات السنين.

• ان ظاهرة الرقص تفقد الجامعة وقارها وهيبتها في نفوس الطلاب، بل وكافة أفراد المجتمع.

• في ضوء عدم الالتزام بالقواعد الجامعية في حفلات التخرج قد تحدث تجاوزات أخرى من بعض الطلاب وخاصة مع صغر أعمارهم

• الرقص فى وجود الدكاترة يعني الاضرار بالعلاقة بين الطالب والاستاذ والتي يجب أن يسودها الاحترام المتبادل.

• انتشار مقاطع الرقص عبر السوشيال ميديا قد يعطي انطباعات للعامة أن الجامعات المصرية مثلها مثل المسارح الخارجية والنوادي، بينما تعتبر المسارح الجامعية جزءا من الجامعة مثلها مثل المدرجات وقاعات العلم لها قدسيتها.

• ان ظاهرة الرقص تعطى رسائل ضمنية للدفعات الجديدة بامكانية فعل أى شيء فى حفلات التخرج حتى لو انتهك القوانين الجامعية بلا محاسبة.

• هذه الظاهرة لا تليق بطبيعة بعض الكليات التي تخرج وظائف لها تقدير في المجتمع مثل الطبيات والمعلمات والمهندسات

• ظاهرة الرقص تعنى أن بعض الطالبات ليس لديهن القدرة علي الضبط الانفعالي وهي أحد المهارات التي يستهدف التعليم الى تكوينها لدى المتعلمين.

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي : في ضوء ذلك لابد أن تضع الجامعات شروطا لإقامة أى حفلات تخرج بها يلتزم بها الطلاب سواء من حيث الملابس، أو نوعية الأغاني ، و الالتزام بالتقاليد الجامعية وإلا يتم الغاء الحفلة، ولابد من توعية الطلاب بأن الحفلات في اطار الجامعة هي جزء من سمعة واسم الجامعة ولا بد من الالتزام فيها، وأن اقامة حفلات داخل الجامعة يختلف عن اقامة حفلات في نوادى او في القاعات الخارجية والتي قد تفرض بدورها شروطا لابد من الالتزام بها لاقامة الحفلة

ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : اين هيبة الاساتذة ؟

من جانبها .. قالت شيماء ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا : هذه ظاهرة الغريبة اصبحت ملحوظة في الجيل الحالي ، حيث انتشرت مؤخرا فكرة الاتفاق على تشغيل اغنية معينة ليرقص عليها الطالب امام استاذة قبل استلام شهادة التخرج ، وهي ظاهرة سلبية لابد من الوقوف عندها حتى لا تنتشر.

وأضافت شيماء علي ماهر : نحن لسنا ضد فرحة الطلاب ، لكن اثناء تسلم الشهادات من الاستاذ لابد ان يكون الاستاذ له احترامه وهيبته ويقف امامه الطالب بكل احترام وبمظهر لائق ثم يحتفل مع زملاءه بعيدا عن اساتذته

واستكملت تصريحاتها قائلة : زمان كنا نحترم الاستاذ و نقف له احتراما ، وبالتالي نرى الان الرقص امام الاساتذة لا يمكن اعتباره “تطور”... وانا في حفلة ابني مش هاسمح بده.

ائتلاف حوار مجتمعي تربوي : ده حرم جامعي مش قاعة افراح

ومن جانبها قالت منى ابو غالي مؤسس جروب حوار مجتمعي تربوي وائتلاف التعليم امن قومي : من حق اي طالب ان يحتفل بالطريقة التي يراها لكن بعيدا عن الاساتذة ... فأنا ارفض موضة الرقص امام الاساتذة والدكاترة وقت استلام شهادات التخرج منهم

وأضافت منى أبو غالي : اساتذة الجامعة يجب ان يكون لهم احترامهم "ده مش فرح دي حفلة تخرج " ودي مش قاعة مناسبات ده حرم جامعي

وانهت منى ابو غالي تصريحاتها قائلة : لابد ان يكون الاحتفال داخل الحرم الجامعي يتم بشكل لائق يليق بقدسية الحرم الجامعي سواء في طريقة الرقص او في الاغاني التي يتم اختيارها للاحتفال