قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن رغبة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مواصلة الهجوم المضاد ستؤدي إلى هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في الهجوم الصيفي وهروب ستة ملايين مواطن من البلاد إلى بولندا.

وقال ريتر: "بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، ستبدأ الجبهة في الانهيار، وستعود القوات المسلحة الأوكرانية إلى نهر دنيبرو، لأن هذا هو خط الدفاع الأخير الذي يمكنهم الدفاع عن أنفسهم فيه.. ثم سيتحول حوالي ستة ملايين أوكراني إلى لاجئين”.

وأوضح أن “المهاجرين سوف يثيرون أزمة خطيرة في الدول الأوروبية، بما في ذلك بولندا”.

وأضاف ريتر: "لن يأتي أي شيء جيد من هذا الوضع".