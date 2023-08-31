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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سيدة تشكو: زوجي بيشتمني ويقهرني طوال 20 سنة.. وأمين الفتوى يرد.. فيديو

عويضة عثمان
عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تشكو من سوء معاملة زوجها لها، وسبها بألفاظ جارحة، وأصبحت تشعر بالقهر، وهى صابرة على هذا الأمر طوال 20 عاما، فماذا تفعل؟. 

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وقال أمين الفتوى  في فتوى له: "لو بحثنا فى أساس ما سمعناه من مشاكل لو جدنا السبب، عدم الرضا بالحياة، لماذا طول 20 سنة لا يرضى بالزوجة التى احتوته ورضيت به، ليه لا يحترمها، ده لو الإنسان لو عنده خادمة في البيت، بالأجر شوف بتبقى شايل جميلها على رأسك، طيب ليه لا يقول لزوجته كتر خير".


وتابع: "الإنسان لازم يفكر، الست حتى لو فيها مش عجباك، لازم ترضى، لكن ده طبع وإعوجاج صعب العلاج إلا أن يتوب إلى الله وحد يفوقه".

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إنه لا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًا، ناصحًا من يغضب من زوجته بأن يُعاتبها، ويرشدها إلى الأمر الصحيح، لأنه لا يجوز ضرب الزوجة.

وأضاف «عثمان»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشرع فى ضرب الزوج لزوجته وسبها؟»، أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مُستشهدًا بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء».

وتابع: إنه كما يحرم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف.
 

 

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