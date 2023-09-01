علاء فاروق: إعادة هيكلة البنك الزراعي بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك أنشئ لدعم الفلاح فى الريف المصرى،

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، البنك الزراعى يضم 1150 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية وأكبر داعم للفلاح.

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه تمت إعادة هيكلة البنك بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة وخطة التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن دور البنك قديما كان مقتصرا على تقديم السلف الزراعية، إضافة إلى توزيع الأسمدة، لافتا إلى أنه تمت إعادة هيكلة البنك بداية من البنية التحتية وحتى الطاقات البشرية والحوكمة، حتى يتمكن من تقديم خدمات أكبر للفلاحين.