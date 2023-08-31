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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تستعد لـ مجموعة العشرين بتدريبات عسكرية مكثفة على حدودها مع الصين

صدى البلد

ستجري القوات الجوية الهندية مناورة كبيرة تحمل اسم "تريشول" في الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر في القطاع الشمالي على طول الحدود مع الصين وباكستان، بما في ذلك ولايات هيماشال براديش وجامو وكشمير والبنجاب ومنطقة لاداخ.

وتشارك في التدريبات قوات جارود الخاصة ورافال وميراج 2000 ومقاتلات سو 30 إم كي آي وطائرات النقل العسكرية ومروحيات شينوك وأباتشي.

وفي الوقت نفسه، تضع القوات الجوية الهندية تشكيلاتها في حالة تأهب قصوى قبل قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر في نيودلهي.

حيث بدأت حركة أنظمة صواريخ عكاش المضادة للطائرات إلى مواقع البداية لحماية المجال الجوي.

واستعدت وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية لاستخدام نظام لمواجهة الطائرات بدون طيار في حالة حدوث استفزازات مختلفة.

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