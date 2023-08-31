ضابط أمريكي متقاعد: الولايات المتحدة تستفيد من إسقاط طائرات إف-16 في أوكرانيا

أكد العقيد الأمريكي المتقاعد لورانس ويلكرسون، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الراحل كولن باول، أنه من المفيد للولايات المتحدة أن يقوم الجيش الروسي بتدمير أكبر عدد ممكن من مقاتلات F-16 في أوكرانيا.

وأضاف "ويلكرسون"، اليوم الخميس، في حديثه على قناة Dialogue Works بموقع YouTube، أنه ربما يكون إسقاط طائرة F-16 أكثر صعوبة من الطائرات الأخرى، ولكن في النهاية "سيتم إسقاطها أيضا بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار العقيد الأمريكي المتقاعد إلى أن المجمع الصناعي العسكري الغربي سيتلقى عددا كبيرا من الطلبات وسيكسب الكثير من المال على خلفية الصراع الأوكراني وتوسع الناتو.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تحتاج إلى ما يقرب من 160 طائرة من طراز F-16 لمواجهة القوات الجوية الروسية في المجال الجوي.