الإعدام نهائي لسفاح الجيزة ..لهذا السبب

أثارت قضية سفاح الجيزة الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية وكانت محكمة النقض ايدت الحكم بإعدامه في القضية الاول إلا أنه مازالت هناك ثلاث قضايا متداولة تم تحديد جلسة له وينص القانون علي عقوبات رادعة

حيث نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى" وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدى جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.