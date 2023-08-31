البنك الزراعي: ضخ 24 مليار جنيه في عمليات التصنيع

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يدعم المزارعين فى عمليات تصدير محاصيلهم.

وأضاف علاء فاروق خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أنه استلم محفظة البنك الزراعى بها 33 مليار جنيه قروض، منها 5 مليارات سلف زراعية، وقروض استثمارية 20.8 مليار، والباقى قروض موظفين.

69.4 مليار جنية



وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن محفظة البنك اليوم تبلغ 69.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنك يضم العديد من الأنشطة منها تصنيع الأدوية الزراعية والحيوانية، وكذلك تصنيع الأسمدة.

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري: "تمكن البنك من ضخ 24 مليار جنيه فى عمليات التصنيع".