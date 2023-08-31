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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الزراعي: ضخ 24 مليار جنيه في عمليات التصنيع

علاء فاروق رئيس مجلس
علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك يدعم المزارعين فى عمليات تصدير محاصيلهم.

وأضاف علاء فاروق خلال حواره مع برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أنه استلم محفظة البنك الزراعى بها 33 مليار جنيه قروض، منها 5 مليارات سلف زراعية، وقروض استثمارية 20.8 مليار، والباقى قروض موظفين.

69.4 مليار جنية


وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن محفظة البنك اليوم تبلغ 69.4 مليار جنيه، لافتا إلى أن البنك يضم العديد من الأنشطة منها تصنيع الأدوية الزراعية والحيوانية، وكذلك تصنيع الأسمدة. 

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري: "تمكن البنك من ضخ 24 مليار جنيه فى عمليات التصنيع".

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