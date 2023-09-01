عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعب فجأة |شوبير يكشف لجماهير الأهلي الحالة الصحية للخطيب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي الصحية .

واكد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت أنه التقى بالخطيب منذ اسبوعين حيث أكد له أنه أصيب ببعض الآلام الشديدة المفاجأة وقرر السفر لألمانيا .

txt

بركات يروي كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد عبدالوهاب

txt

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

واضاف شوبير أن الخطيب سيعود للنمسا بمعسكر الفريق الأهلي ثم سيسافر لفرنسا لإجراء فحوصات طبيه شاملة 

وقال إن الخطيب سيسافر عقب ذلك للإمارات من أجل ابنته ثم سيعود. 

واضاف أن الخطيب قرر السفر فورا نظرا لشده الالام التي داهمته مشددا أن شعر بها خلال احتفالية النادي الأهلي الأخيرة. 

اتحاد جدة احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب محمد عبدالوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

موضوعات متعلقة

بعد إرسال قوات إلى النيجر .. تعاون عسكري بين بوركينا فاسو وروسيا

ترشيحاتنا

ليست حلّا .. جوتيريش: الحكومات العسكرية في إفريقيا تزيد تحديات دولها

تعب فجأة |شوبير يكشف لجماهير الأهلي الحالة الصحية للخطيب

عماد البناني: لا أنتمي للأهلي..ولولا تكليف الدولة ما قبلت بمنصبي في الزمالك

صحفي سعودي يعلن تفاصيل صفقة انضمام محمد صلاح لـ اتحاد جدة

ناقد رياضي يكشف سر تعثر انضمتم "زيزو" للشباب السعودي

200 مليون يورو لإقناع ليفربول..أحمد موسى يفجر مفاجآت بشأن صفقة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ