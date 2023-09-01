تعب فجأة |شوبير يكشف لجماهير الأهلي الحالة الصحية للخطيب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي الصحية .

واكد شوبير عبر قناة أون تايم سبورت أنه التقى بالخطيب منذ اسبوعين حيث أكد له أنه أصيب ببعض الآلام الشديدة المفاجأة وقرر السفر لألمانيا .

واضاف شوبير أن الخطيب سيعود للنمسا بمعسكر الفريق الأهلي ثم سيسافر لفرنسا لإجراء فحوصات طبيه شاملة

وقال إن الخطيب سيسافر عقب ذلك للإمارات من أجل ابنته ثم سيعود.

واضاف أن الخطيب قرر السفر فورا نظرا لشده الالام التي داهمته مشددا أن شعر بها خلال احتفالية النادي الأهلي الأخيرة.