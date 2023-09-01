اليوم.. حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي| تعرف على المكرمين

تشهد دار الأوبرا المصرية، التجهيزات النهائية للدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمقرر انطلاقه اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء بمسرح الكبير.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا، ومجموعة كبيرة الفنانين والنجوم من مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى مكرمي المهرجان، حيث سيكرم المهرجان عدد من الشخصيات الفنية المصرية والعربية التي ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربى حيث سيتم تسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير، منهم المخرج خالد جلال، ناصر عبد المنعم، حازم شبل، جلال حافظ، وغيرهم.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

عرض حفل الافتتاح

وأجريت على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، البروفات النهائية لحفل افتتاح القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وعرض "تشارلي" وهما من إخراج المخرج أحمد البوهي عضو اللجنة العليا للمهرجان.

عرض "تشارلي" عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا من الممثلين الشباب والراقصين والمطربين، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات لعمرو باتريك، وملابس ريم العدل، وديكور حازم شبل، واكسسوارات الدكتور محمد سعد، وهي من إنتاج شركة سي سينما هاني نجيب وأحمد فهمي.



تفاصيل حفل الافتتاح

وتبدأ دار الأوبرا المصرية في استقبال النجوم والوفود العربية والأجنبية بداية من الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ فقرات حفل الافتتاح في تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتقوم قناة "الحياة" بنقل فعاليات حفل افتتاح الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، على الهواء مباشرة على الهواء مباشرة في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مفاجأة حيث يشهد الحفل عرضا فنيا مدته 5 دقائق يتم فيه استخدام مجموعة من التقنيات الفنية المتطورة، كما سيتم لأول مرة في مصر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عرض الافتتاح، كما من المقرر أن يشهد الحفل مفاجأة فيما يخص مقدميه.

ويبدأ حفل الافتتاح الذي يخرجه المخرج أحمد البوهي عضو اللجنة العليا للمهرجان، بفقرة المراسم وكلمات الافتتاح والتي تلقيها الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، فضلا عن العرض الافتتاحي لمدة 40 دقيقة، وبعدها ربع ساعة استراحة، ثم يتم تقديم العرض المسرحي "تشارلي" كاملًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.