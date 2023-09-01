ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل في ختام ‏التعاملات مساء أمس الخميس بفعل توقعات بأن تخفيض أوبك+ الإنتاج، سيستمر حتى ‏نهاية 2023.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر دولارين، أو 2.45%، إلى 83.63 دولار عند التسوية.‏

كما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها الخميس دولارا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 86.86 دولار للبرميل. كما ‏صعد عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 1.59 دولار أو ما يعادل 1.02% ‏إلى 86.83 دولار.‏

وعلى أساس شهري، حقق خام برنت مكاسب شهرية في أغسطس بنحو ‏‏1.5%، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنسبة 2.2%.‏

وجرى أمس الخميس تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لمدة ستة أشهر ‏بأكبر خصم هذا العام عن أقرب شهر استحقاق، مما يشير إلى قلة الإمدادات ‏وتشجيع السحب من المخزونات.‏

وجرى تداول الخام تسليم شهر أبريل عند مستوى منخفض يصل إلى 3.83 ‏دولار أقل من سعر النفط الخام تسليم في أكتوبر وذلك في أكبر ‏خصم منذ 17 نوفمبر.‏

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل ‏يوميا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر، إلى جانب التخفيضات التي ‏ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.‏

وحدت بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع الصيني من تحقيق المزيد من المكاسب.‏

وأظهر مسح رسمي أمس الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين ‏للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما أجج المخاوف حيال بيانات النمو ‏الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.‏

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى ‏‏49.7 من 49.3 في يوليو، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل ‏بين النمو والانكماش.‏

كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1% ‏في الربع السابق بدلا من 2.4% المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات أول أمس ‏الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.