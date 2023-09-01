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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي بأكثر من دولارين للبرميل في ختام  ‏التعاملات مساء أمس الخميس بفعل توقعات بأن تخفيض أوبك+ الإنتاج، سيستمر حتى ‏نهاية 2023.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر دولارين، أو 2.45%، إلى 83.63 دولار عند التسوية.‏

كما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها الخميس دولارا، أو 1.16%، لتبلغ عند التسوية 86.86 دولار للبرميل. كما ‏صعد عقد نوفمبر الأكثر نشاطا 1.59 دولار أو ما يعادل 1.02% ‏إلى 86.83 دولار.‏

وعلى أساس شهري، حقق خام برنت مكاسب شهرية في أغسطس بنحو ‏‏1.5%، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب بنسبة 2.2%.‏

وجرى أمس الخميس تداول العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي لمدة ستة أشهر ‏بأكبر خصم هذا العام عن أقرب شهر استحقاق، مما يشير إلى قلة الإمدادات ‏وتشجيع السحب من المخزونات.‏

وجرى تداول الخام تسليم شهر أبريل عند مستوى منخفض يصل إلى 3.83 ‏دولار أقل من سعر النفط الخام تسليم في أكتوبر وذلك في أكبر ‏خصم منذ 17 نوفمبر.‏

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل ‏يوميا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر، إلى جانب التخفيضات التي ‏ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.‏

وحدت بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع الصيني من تحقيق المزيد من المكاسب.‏

وأظهر مسح رسمي أمس الخميس انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين ‏للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مما أجج المخاوف حيال بيانات النمو ‏الضعيفة في الآونة الأخيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.‏

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن مؤشر مديري المشتريات الرسمي ارتفع إلى ‏‏49.7 من 49.3 في يوليو، لكنه لا يزال أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل ‏بين النمو والانكماش.‏

كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1% ‏في الربع السابق بدلا من 2.4% المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات أول أمس ‏الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.

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