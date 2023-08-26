ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات مساء أمس الجمعة مع ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وانخفاض عدد منصات النفط واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا.
وارتفع خام برنت 1.12 دولار، أو 1.3%، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أو 1.0٪، ليبلغ عند التسوية 79.83 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للديزل نحو 5% إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر تقريبا.
وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "الشيء الرئيسي كان القلق بشأن أسعار الديزل، والمخاوف بشأن نقص الديزل عندما تدخل مصافي التكرير في أعمال الصيانة". وأضاف أن الأسعار تلقت دعما أيضا من حريق في مصفاة لويزيانا وانخفاض منصات النفط الأميركية.
وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت أقل من 1% وخسر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 2%. وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 2%.
وتم احتواء حريق في صهريج تخزين النفتا العملاق بعد ظهر الجمعة في مصفاة جاريفيل والتي تبلغ طاقتها 596 ألف برميل يوميًا في لويزيانا.
وقال محللون في مورغان ستانلي إنهم يتوقعون أن تحظى أسعار برنت بدعم جيد عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، مع احتمال أن يظل الخام يعاني من نقص في المعروض خلال بقية هذا العام قبل العودة إلى فائض صغير في أوائل عام 2024.