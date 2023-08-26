عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات مساء أمس ‏الجمعة مع ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وانخفاض عدد منصات النفط ‏واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا.‏

وارتفع خام برنت 1.12 دولار، أو 1.3%، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولاراً ‏للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أو 1.0٪، ليبلغ عند التسوية ‏‏79.83 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للديزل نحو 5% إلى أعلى مستوى في سبعة ‏أشهر تقريبا.‏

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "الشيء الرئيسي كان القلق ‏بشأن أسعار الديزل، والمخاوف بشأن نقص الديزل عندما تدخل مصافي التكرير ‏في أعمال الصيانة". وأضاف أن الأسعار تلقت دعما أيضا من حريق في مصفاة ‏لويزيانا وانخفاض منصات النفط الأميركية.‏

وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت أقل من 1% وخسر خام غرب تكساس ‏الوسيط حوالي 2%. وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو ‏‏2%.‏

وتم احتواء حريق في صهريج تخزين النفتا العملاق بعد ظهر الجمعة في مصفاة ‏جاريفيل والتي تبلغ طاقتها 596 ألف ‏برميل يوميًا في لويزيانا.‏

وقال محللون في مورغان ستانلي إنهم يتوقعون أن تحظى أسعار برنت بدعم جيد ‏عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، مع احتمال أن يظل الخام يعاني من نقص في ‏المعروض خلال بقية هذا العام قبل العودة إلى فائض صغير في أوائل عام 2024.‏

ارتفعت أسعار النفط العقود الآجلة الولايات المتحدة النفط عالميا خام غرب تكساس خام غرب تكساس الوسيط خام برنت سعر النفط عالميا سعر النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل صادم من شريف منير بعد إطلالة ابنته بمهرجان القاهرة للدراما| شاهد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

توجيه عاجل من النيابة| تطور مثير في وفاة العروسين ضحية السخّان بالغربية

مرض خبيث.. مفاجأة مدوية بشأن فسخ عمرو وردة لعقده مع الرجاء المغربي

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبط اليوم السبت

تحت تأثير البنج.. شاب من سلطنة عمان يفاجئ الجميع بحديثه عن أمه| ماذا قال؟

مِرات صاحبي الأجنبية .. اعترافات مثيرة لرجل الأعمال المتهم بتهريب الآثار

كاف يعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

ترشيحاتنا

اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحانات الدور الثاني في التفاضل والتكامل

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

وصول أوراق الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

هل انخفضت بالفعل؟.. أسعار اللحوم اليوم السبت بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

تعرف على أصول عائلات أهل واحة الفرافرة | فيديو

أكلة مميزة فى الشام.. طريقة تحضير المناقيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تعالج التهاب الحلق .. ومتى يُنصح بزيارة الطبيب؟

هل حلق الشعر للسيدات من علامات الاضطراب النفسي؟ أخصائي يجيب

قرار لحظي وانفعالي.. أسما شريف منير تكشف سر حلافة شعرها

بخلطات منزلية.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض والأسود

فيديو

رقص شيرين عبد الوهاب على "مش بتاعة الكلام ده" من حفلها بالسعودية.. شاهد

نجلاء بدر: والدي كان بيشجعني على العمل والدراسة.. ورفض عريس لهذا السبب

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في موسم الجيمرز بالسعودية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ