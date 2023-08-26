ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع خلال تداولات مساء أمس ‏الجمعة مع ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وانخفاض عدد منصات النفط ‏واندلاع حريق في مصفاة في لويزيانا.‏

وارتفع خام برنت 1.12 دولار، أو 1.3%، ليبلغ عند التسوية 84.48 دولاراً ‏للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 78 سنتا، أو 1.0٪، ليبلغ عند التسوية ‏‏79.83 دولار. وارتفعت العقود الآجلة للديزل نحو 5% إلى أعلى مستوى في سبعة ‏أشهر تقريبا.‏

وقال فيل فلين، المحلل في برايس فيوتشرز جروب: "الشيء الرئيسي كان القلق ‏بشأن أسعار الديزل، والمخاوف بشأن نقص الديزل عندما تدخل مصافي التكرير ‏في أعمال الصيانة". وأضاف أن الأسعار تلقت دعما أيضا من حريق في مصفاة ‏لويزيانا وانخفاض منصات النفط الأميركية.‏

وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت أقل من 1% وخسر خام غرب تكساس ‏الوسيط حوالي 2%. وفي الأسبوع الماضي، انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو ‏‏2%.‏

وتم احتواء حريق في صهريج تخزين النفتا العملاق بعد ظهر الجمعة في مصفاة ‏جاريفيل والتي تبلغ طاقتها 596 ألف ‏برميل يوميًا في لويزيانا.‏

وقال محللون في مورغان ستانلي إنهم يتوقعون أن تحظى أسعار برنت بدعم جيد ‏عند حوالي 80 دولارًا للبرميل، مع احتمال أن يظل الخام يعاني من نقص في ‏المعروض خلال بقية هذا العام قبل العودة إلى فائض صغير في أوائل عام 2024.‏