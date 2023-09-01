الناس فكرانا بلياتشو.. أحمد فتحي يتحدث عن أصعب مواقف مع الجمهور

حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم.



وتحدث أحمد فتحي خلال لقائه عن مصاعب الكوميديا، مشيرا إلى أن الجمهور يتعامل مع الفنان الكوميدي كأنه بلياتشو، قائلا: “الناس فكرانا بلياتشو أول مايشوف الفنان الكوميدي يقوله متعملنا حته بقي”.

وأضاف أحمد فتحي، أن هناك فئة من فنانين الكوميديا هم من تسببوا فى رسم هذه الصورة لدي الجمهور بسبب الأدوار التى يقدموها.

وتابع فتحي خلال لقائه أن الجمهور على يقين أن الكوميديا هيافة ولكنها أصعب بكثير من تقديم أى شخصية على الشاشة قائلا: الكوميديا فلسفة ولكن لمن يفهمها.





فتحي يتحدث عن مسلسل اللعبة

وتحدث أحمد فتحي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللعبة، قائلا إن مشاركته في الموسم الرابع بشخصية سعدون وضعته في مكان آخر.

واستطرد أحمد فتحي قائلا: "اتكتب سيناريو مهم في الجزء الرابع وتلافينا فيه أخطاء الجزء الثالث والذي كان أقل جودة، وصناع اللعبة مختلفين جدا بقيادة المخرج معتز التوني وشيكو هشام وهما جلسوا ووضعوا أياديهم على الأخطاء وليه الضحك ضعف، حتى وصلنا في الجزء الرابع وكسرنا الدنيا وألعب شخصيتي منذ 4 سنوات وتوهجت لأنها كتبت بشكل صح، والعمود الفقري للحكاية هو السيناريو ولازم يكون مُحكم، الجزء الرابع صورناه في 7 أشهر واحترمنا عقل الجمهور لذلك حقق العمل هذه الشعبية الكبيرة".