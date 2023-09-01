عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الناس فكرانا بلياتشو.. أحمد فتحي يتحدث عن أصعب مواقف مع الجمهور

أحمد فتحي
أحمد فتحي

حل الفنان أحمد فتحي ضيفا على الإعلامية إنجي علي، فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير أسرار النجوم.

وتحدث أحمد فتحي خلال لقائه عن مصاعب الكوميديا، مشيرا إلى أن الجمهور يتعامل مع الفنان الكوميدي كأنه بلياتشو، قائلا: “الناس فكرانا بلياتشو أول مايشوف الفنان الكوميدي يقوله متعملنا حته بقي”.

 

وأضاف أحمد فتحي، أن هناك فئة من فنانين الكوميديا هم من تسببوا فى رسم هذه الصورة لدي الجمهور بسبب الأدوار التى يقدموها.

 

وتابع فتحي خلال لقائه أن الجمهور على يقين أن الكوميديا هيافة ولكنها أصعب بكثير من تقديم أى شخصية على الشاشة قائلا: الكوميديا فلسفة ولكن لمن يفهمها.

 

فتحي يتحدث عن مسلسل اللعبة 

وتحدث أحمد فتحي عن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل اللعبة، قائلا إن مشاركته في الموسم الرابع بشخصية سعدون وضعته في مكان آخر. 

 

واستطرد أحمد فتحي قائلا: "اتكتب سيناريو مهم في الجزء الرابع وتلافينا فيه أخطاء الجزء الثالث والذي كان أقل جودة، وصناع اللعبة مختلفين جدا بقيادة المخرج معتز التوني وشيكو هشام وهما جلسوا ووضعوا أياديهم على الأخطاء وليه الضحك ضعف، حتى وصلنا في الجزء الرابع وكسرنا الدنيا وألعب شخصيتي منذ 4 سنوات وتوهجت لأنها كتبت بشكل صح، والعمود الفقري للحكاية هو السيناريو ولازم يكون مُحكم، الجزء الرابع صورناه في 7 أشهر واحترمنا عقل الجمهور لذلك حقق العمل هذه الشعبية الكبيرة".

الفنان احمد فتحى احمد فتحي الإعلامية إنجى على

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

موضوعات متعلقة

الليلة.. عرض الحلقة الثالثة والرابعة من سفاح الجيزة

إيه السعادة دي .. حماقي يطرح الأغنية السادسة هذا الموسم

مع الرابر إزود.. كريم محسن يطرح ديو حبيبة

سفاح الجيزة.. هادي الباجوري يكشف كواليس أغنية العدل فوق الجميع

وصول نجمات حفل السعودية لمشاركة محمد الحلو الليلة

ابنة عنتر هلال: والدي في العناية المركزة.. ادعوا له

قبل الحفل بساعات.. شاهد بروفات محمد الحلو استعداد لحفل جدة

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

ترشيحاتنا

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم

روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية اقتربت من العاصمة موسكو

من أقوى 5 أعاصير منذ 1949.. ساولا يهدد الصين| تفاصيل

وفاة الشاعر كريم العراقي بعد صراع مع مرض السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

نشرة المرأة والصحة| روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو..صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ