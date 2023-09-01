ارتفاع أسعار النفط العالمية.. تفاصيل

تجاوز سعر نفط خام برنت في بورصة التبادل بين القارات، اليوم الجمعة، 87 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 11 أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 2.45%.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت، مع تسليم نوفمبر فوق 87 دولارًا للبرميل في بورصة لندن للمرة الأولى منذ 11 أغسطس 2023، وفقًا لبيانات التداول.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.21% ليصل إلى 87 دولارًا للبرميل.

وتم تداول خام برنت بسعر 86.92 دولارًا للبرميل (+0.12%).

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر بنسبة 2.45% لتصل إلى 83.71 دولارًا للبرميل.