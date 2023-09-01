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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أقوى 5 أعاصير منذ 1949.. ساولا يهدد الصين| تفاصيل

إعصار ساولا يهدد
إعصار "ساولا" يهدد الصين

ألغيت مئات الرحلات الجوية في مقاطعة قوانجدونج الصينية وهونج كونج مع اقتراب إعصار ساولا من البر الرئيسي، اليوم الجمعة، مما أجبر السلطات على رفع مستوى التحذير من العواصف القوية وإغلاق الشركات والمدارس وتعليق الأسواق المالية، كما تم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتا.

اصدار ثالث أعلى تحذير

وفقا لوكالة "رويترز"، أصدر مرصد هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة،   "الإشارة رقم 8" وهي ثالث أعلى تحذير بموجب نظام الطقس في هونج كونج، والذي لديه خمسة تصنيفات للأعاصير 1، 3، 8، 9 والأعلى 10.

وأشار المرصد إلى أن الأحوال الجوية قد تتدهور بسرعة مع وصول الإعصار إلى اليابسة، مضيفا أنه سيدرس الحاجة إلى إصدار إشارات تحذيرية أعلى من الأعاصير في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وتشكلت ثلاثة أعاصير مدارية في شمال غرب المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، حيث تم بالفعل تصنيف ساولا وهايكوي على أنها أعاصير، بينما لا يزال كيروجي، وهو الأبعد عن الأرض، مصنفا على أنه عاصفة استوائية، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية.

ويحمل الإعصار ساولا رياحا تزيد سرعتها عن 200 كيلومتر في الساعة وتتجه نحو ساحل مقاطعة قوانجدونج الشرقية التي تضم هونج كونج.

من أقوى 5 أعاصير منذ 1949

وقالت السلطات الصينية، يوم الخميس، إن هذا قد يكون من بين أقوى خمسة أعاصير تضرب مقاطعة قوانجدونج منذ عام 1949، وذلك في أعلى تحذير لها من الإعصار.

وقال المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية إن ساولا قد يصل إلى اليابسة مساء الجمعة أو صباح السبت كإعصار شديد على طول الساحل من هويدونج إلى تايشان في قواتجدونج، والذي أبقى على أعلى تحذير باللون الأحمر من الإعصار.

تحركات سريعة لاستقبال الإعصار

وتقع هونج كونج وماكاو المجاورة في وسط هذا الخط الساحلي.

وقالت الحكومة إن جميع المدارس في هونج كونج ستغلق أبوابها يوم الجمعة، على الرغم من أنه اليوم الأول من الفصل الدراسي للكثيرين.

كما أغلقت مدينتا شنتشن وقوانغتشو المجاورتين المدارس، في حين ذهب مركز التكنولوجيا شنتشن إلى أبعد من ذلك، حيث أوقف العمل والشركات والأسواق المالية اعتبارا من بعد ظهر الجمعة.

وفي هونج كونج، شوهدت حشود تتدافع يوم الخميس في أسواق المواد الغذائية الطازجة في منطقة وان تشاي بوسط المدينة مع بيع العديد من الخضروات بالفعل. وشهدت محلات السوبر ماركت طوابير طويلة من الناس للتخزين قبل العاصفة.

وقال مرصد هونج كونج إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة بينما من المتوقع أن "يرتفع منسوب المياه في المدينة بشكل ملحوظ" حتى يوم السبت، مع احتمال حدوث فيضانات خطيرة.

وقالت شركة الطيران الرئيسية في المدينة كاثي باسيفيك إن جميع الرحلات الجوية من وإلى هونج كونج بين الساعة الثانية بعد الظهر (0600 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة والساعة العاشرة صباحا (0200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت قد تم إلغاؤها.

وأضافت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التأخير والإلغاء للرحلات الجوية بناء على مسار الإعصار صباح السبت.

وأظهرت بيانات من فلايت ماستر أنه بحلول الساعة 10.55 صباحا يوم الجمعة ألغى مطارا تشوهاى وشنتشن مئات الرحلات الجوية.

وأوقفت سلطات قوانجدونج جميع القطارات من وإلى المقاطعة من الساعة الثامنة مساء الجمعة حتى الساعة السادسة مساء السبت.

ذكرت صحيفة ساوثرن متروبوليس ديلي المحلية أن جسر هونج كونج-تشوهاي-ماكاو الذي يربط بين المدن الثلاث سيتم إغلاقه اعتبارا من الساعة 3:30 بعد الظهر يوم الجمعة لضمان سلامة النقل، دون تحديد موعد لفتح الجسر.

وقال مرصد الطقس في ماكاو إنه سيرفع مستوى التحذير من الرياح إلى الإشارة 8 بين الساعة الواحدة بعد الظهر والثالثة مساء يوم الجمعة. وقالت إنها تتوقع رفعها إلى أعلى إشارة 10 في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

في هذه الأثناء، يقترب إعصار هايكوي من تايوان ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في الجزء الشمالي من الجزيرة يوم الأحد قبل أن يتجه نحو مدينة فوتشو بجنوب شرق الصين، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان.

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