صحف الإمارات| جوتيريش يحاول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.. إعصار "ساولا" يثير الطوارئ في الصين.. وبايدن يتوجه إلى فلوريدا لتفقد أضرار "إيداليا"



الإمارات تدعم جهود «يونيفيل» في لبنان

تنصيب الجنرال بريس نغيما «رئيساً انتقالياً» للجابون الاثنين

إدارة بايدن تعلن تشديد قانون تجارة الأسلحة الناريّة

الأسد: انسحاب القوات التركية أمر حتمي لعودة العلاقات مع أنقرة

أوكرانيا تعلن عن «نجاحات» في الجنوب والشرق

كوريا الجنوبية واليابان تفرضان عقوبات تتعلق بكوريا الشمالية

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قد بعث برقية تهنئة إلى شوكت ميرضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس شوكت ميرضيايف.



أوضحت صحيفة البيان تأكيد دولة الإمارات دعمها جهود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، لدورها الحيوي في الحفاظ على الهدوء والاستقرار، لاسيما في الجنوب اللبناني والمنطقة بمجملها.

جاء ذلك خلال تعليل التصويت لبيان دولة الإمارات في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، ألقته معالي لانا نسيبة، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، أمس.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الرئيس السوري بشار الأسد صرح، أمس، إن هناك شرطاً يجب تحقيقه قبل إنهاء القطيعة بين دمشق وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما، فيما أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من دمشق، حرص بلاده على تنفيذ اتفاقيات ثنائية في مجالات عدّة، تمّ توقيعها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مايو الماضي.



وقال الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني في العاصمة السورية دمشق، إن الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي، ولابد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة. وبحث الأسد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وشدد على أن العلاقة السليمة بين إيـران والدول العربية تسهم في استقرار المنطقة وازدهارها.



أفادت صحيفة الخليج بتأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، أمس، أن الحرب في بلاده سوف تنتهي، وأن السودانيين يستعدون لترتيبات ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن الشرطة السودانية «جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة»، فيما تواصلت المعارك الضارية بالعاصمة الخرطوم.

وقال البرهان خلال مخاطبته، أمس، قادة وجنود شرطة ولاية البحر الأحمر بمدينة بورتسودان: «نواجه حرباً إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة ستفتت السودان وستصيب وحدته في مقتل»، وأضاف: «إنّ عدداً من الذين يقاتلون مع القوات المتمردة تعرضوا لخدعة كبيرة، ولا يدركون أنهم يحاربون من أجل مكاسب تخص أفراداً بعينهم»، وتابع: «إنها حرب قامت على كذب وستنتهي عاجلاً»، وأردف: «إنّ كثيراً من المقاتلين في صفوف التمرد بدؤوا يعوا تلك الخدعة».



ذكرت صحيفة البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يزور قريباً الأراضي الفلسطينية، حيث سيقدم نصائح كثيرة للفلسطينيين، في مؤشرات جديدة تأتي من الخارج، وتتمحور حول ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، لا سيما وأن الحالة الفلسطينية الداخلية تمر بأسوأ مراحلها، خصوصاً غداة مقتل شاب فلسطيني بنيران الأجهزة الأمنية الفلسطينية خلال اشتباكات في مخيم طولكرم. وينتظر أن يدعو جوتيريس كذلك، إلى تعزيز الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأهمية إحياء المفاوضات السياسية بينهما.

دوليا، ذكرت صحيفة البيان أن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعلنت اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على خمسة أفراد وشركة في كوريا الشمالية بسبب إطلاق بيونجيانج صاروخا فضائيا.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم فرض عقوبات على ثلاث جماعات وأربعة أفراد شاركوا في تطوير برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.



وقالت صحيفة الاتحاد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنّه سيتوجّه إلى فلوريدا "صباح السبت"، بعد المرور المدمّر لإعصار إيداليا. وقال بايدن خلال زيارة لمقرّ الوكالة الفدراليّة الأميركيّة المكلّفة الاستجابة للكوارث "سأتوجّه إلى فلوريدا صباح السبت".



أوضحت صحيفة الخليج اصدار مرصد هونج كونج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة تحذيرا من الإعصار ساولا. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن المرصد أصدر "الإشارة رقم 8" وهي ثالث أعلى تحذير بموجب نظام الطقس في هونج كونج، والذي لديه خمسة تصنيفات للأعاصير. ومن المتوقع أن تهب رياح بمتوسط سرعة 63 كيلومترا في الساعة. وبسبب العاصفة ، تم تعليق العديد من الخدمات والأنشطة العامة في هونج كونج، وجرى إغلاق جميع المدارس، وعلقت بورصة هونج كونج التداول، مع إلغاء رحلات متعددة في مطار هونج كونج الدولي، وتم إغلاق مناطق الجذب السياحي مثل هونج كونج ديزني لاند مؤقتا.



قالت صحيفة الاتحاد إن قادة الانقلاب في الغابون أعلنوا، أمس، أن مراسم تنصيب الجنرال، بريس أوليغي نغيما، «رئيساً انتقالياً»، أمام المحكمة الدستورية، الاثنين المقبل، في حين يعكف قادة أفارقة على صياغة كيفية الرد على العسكر الذين أطاحوا برئيس الغابون، علي بونغو أونديمبا. بينما حضت المعارضة في الغابون الانقلابيين على الاعتراف بفوزها في الانتخابات. وتسود حالة ترقب في الغابون بانتظار معرفة مصير حكم عائلة علي بونغو أونديمبا الذي دام 55 عاماً.



قالت صحيفة البيان إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت الخميس تشديد قانون تجارة الأسلحة النارية، من أجل إلزام البائعين بالتحقّق من الملفّ الشخصي للمُشترين.

ويهدف هذا الإجراء الذي نشرته وزارة العدل، إلى سد ثغرات قانونية في قانون صدر بتاريخ يونيو 2022 بدعم من إدارة بايدن، في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق نار دامية. والغرض من هذه القواعد الجديدة هو إيضاح التعريف الخاصّ بالأشخاص "المنخرطين في تجارة الأسلحة"، وحضّ البائعين على الحصول على ترخيص، وبالتالي إجبارهم على التحقّق من الخلفيّة الجنائيّة والنفسيّة لمُشتري هذه الأسلحة.



وأفادت صحيفة الخليج بما قاله قال رومان ستاروفويت، حاكم منطقة كورسك، الروسية، إن طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين هاجمتا بلدة كورتشاتوف التي تضم محطة للطاقة النووية في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وكتب على تطبيق تيليجرام أن خدمات الطوارئ تقيّم الأضرار التي لحقت بمبنى إداري وآخر سكني جراء الهجوم. ولم يشر ستاروفويت إلى وقوع أي ضرر بمحطة كورسك للطاقة النووية أو يقدم تفاصيل عن المبنيين المستهدفين.



كما أشارت صحيفة الاتحاد إلى احباط روسيا الجمعة هجوما ليليا جديدا بمسيرة في منطقة موسكو، على ما أفاد رئيس بلدية العاصمة من دون أن يذكر وقوع ضحايا أو أضرار. وأعلن سيرغي سوبيانين عبر تلغرام أن "قوات الدفاع الجوي قرب ليوبيرتسي (ضواحي شرق موسكو) أحبطت محاولة جديدة لتوجيه مسيّرة" إلى موسكو.



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، أمس، أن القوات الأوكرانية حققت «نجاحات» جديدة في الجنوب والشرق في سعيها إلى مواصلة الهجوم ضد القوات الروسية، فيما ظهر مقطع فيديو جديد «مثير للجدل» لقائد «فاغنر».

وتحقق القوات الأوكرانية تقدماً بطيئاً وسط حقول الألغام والخنادق الروسية التي تعرقل تقدمها نحو الجنوب، حيث تستهدف الوصول إلى بحر آزوف وشق صفوف القوات الروسية. وقالت ماليار على «تيليغرام»: «هناك بعض النجاحات، خصوصاً في اتجاه نوفودانيليفكا-نوفوبروكوبيفكا»، في إشارة إلى قريتين في الجنوب الشرقي في منطقة زابوريجيا.



وأوضحت صحيفة البيان اعلان طبيب الكونجرس الخميس أن زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحّته الأربعاء إثر عجزه عن متابعة الكلام لثوانٍ طويلة خلال مؤتمر صحافي، في ثاني عارض صحّي من نوعه يُصيبه خلال شهر واحد. وقال الطبيب بريان موناهان الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السناتور، إنّه "بعد تقييم الوضع (الذي حصل) أمس (الأربعاء)، أبلغتُ زعيم (الجمهوريّين في مجلس الشيوخ) ماكونيل بأنّه قادر طبّيًا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرّر".