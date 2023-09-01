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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الرايات الحمراء بجميع الشواطئ.. مصايف الإسكندرية تحذر من نزول المياه

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية اليوم

ذكرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية أن جميع شواطئ المحافظة رفعت الرايات الحمراء، باستثناء الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج حيث رفعت هذه الشواطئ الرايات الصفراء.
وأضافت الإدارة أن نسب الإشغال بشواطئ المحافظة مرتفعة في القطاع الشرقي ومنخفضة في القطاع الغربي وسط تحذيرات من النزول للمياه بسبب ارتفاع الأمواج.

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وأضافت الإدارة أن هناك استقرارا وهدوءا في حالة البحر والأمواج، ورفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الخضراء، وتنوعت الرايات الحمراء والصفراء بشواطئ القطاع الغربي.
وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر؛ الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ آمنة، والصفراء تفيد بأن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة في النزول إلى المياه.

الاسكندرية سياحة ومصايف الإدارة المركزية للسياحة ارتفاع الأمواج الرايات الخضراء الرايات الحمراء والصفراء الرايات الحمراء

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