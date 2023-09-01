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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. حريق في سوبر ماركت بسبب ماس كهربائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية في السيطرة على حريق اندلع بمحل بحي وسط، وذلك دون حدوث إصابات بين المواطنين.

وشهدت منطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، ليلة أمس اندلاع حريق بسوبر ماركت، بنطاق حي وسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

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وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد نشوب حريق بمحل بجوار سينما مترو بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. 

وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بالمحل المشار إليه وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة دون إصابات، وأشارت المعاينة الأولية إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وباشرت النيابة العامة التحقيق

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