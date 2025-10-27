قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف تفاصيل حبس نجل مرشح لانتخابات مجلس النواب في الأقصر
أحمد موسى: مصر أصل الحضارة والعالم مدين لها وكتاب المتحف الكبير سيكون كنزًا معرفيًا
أحمد موسى عن البرادعي: أخد نوبل بغض النظر عن الكوارث اللي عملها بعد كده
أحمد موسى يطالب بتحويل احتفالية المتحف المصري الكبير إلى يوم وطني يشاهده العالم
موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أحمد موسى: مصر لا تنسى رموزها التاريخيين.. وعظماؤها في كل المجالات جزء من وجدان الوطن
مدبولي يتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفال الرسمي بافتتاح المتحف الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا
أحمد موسى: المتحف المصري الكبير أيقونة جديدة تبهر العالم ومصر تواصل صناعة المجد
4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور
رئيس شعبة الذهب ينفي إصدار أي توصيات بأسماء شركات للشراء ويدعو لتحري الدقة قبل النشر
أحمد موسى يطالب وزير التعليم بتخصيص فقرة في طابور الصباح للتعريف بالمتحف المصري الكبير
روسيا تعلن عن صاروخ خارق جديد.. خبير يكشف تداعياته على مسار حرب أوكرانيا

بوتين
بوتين
هاني حسين

أكد إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا، أن إعلان روسيا عن صاروخ نووي جديد لا يتجاوز كونه أداة دعائية تهدف إلى التخويف الإعلامي وإظهار التفوق العسكري، مشيرًا إلى أن موسكو كثيرًا ما تعلن عن أسلحة متطورة دون أن تكون فعليًا موجودة على نطاق واسع أو مستخدمة ميدانيًا.

وقال في تصريحات على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  التصعيد الحالي بين موسكو وكييف جاء نتيجة مباشرة للهجمات الروسية الأخيرة بالمسيرات التي أودت بحياة 3 مدنيين أوكرانيين خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن أوكرانيا لا تقوم سوى بالرد على الاعتداءات الروسية المتكررة، مؤكدًا أن الحرب بدأت من الجانب الروسي، وأن كييف تدافع عن أراضيها وسيادتها في مواجهة العدوان المستمر.

وقال إن هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل تكررت منذ الحقبة السوفيتية عندما لوّح نيكيتا خروتشوف بقدرات عسكرية ضخمة ثبت لاحقًا أنها مبالغ فيها.

وأوضح المستشار الأوكراني أن الحديث الروسي عن ترسانة نووية ضخمة لا يستند إلى حقائق ميدانية، متسائلًا عن غياب الدبابة الروسية أرماتا التي رُوّج لها كأحدث سلاح في الجيش الروسي، لكنها لم تظهر في الخطوط الأمامية للقتال في أوكرانيا.

وأكد أن مثل هذه التصريحات تهدف إلى رفع الروح المعنوية للداخل الروسي أكثر من كونها مؤشراً على قدرات عسكرية حقيقية، مضيفًا أن أوكرانيا تدرك جيدًا طبيعة هذه الدعاية ولن تتأثر بها في موقفها الدفاعي ضد العدوان الروسي.

بوتين روسيا موسكو اخبار التوك شو اوكرانيا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة إفتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

إسعاف

خلافات أسرية.. مصرع شاب تناول حبة الغلة السامة في كفر شكر بالقليوبية

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

الصغرى تُسجل 10 مئوية.. أمطار وانخفاض شديد| هيئة الأرصاد تحذر من الطقس

روبيو بجوار ترامب

وزير خارجية أمريكا: الضربة الإسرائيلية على غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

بالصور

انتبهي لجمالك “المانيكير الجيل” وكريمات فرد الشعر بالفورمالين تسبب السرطان

أكلات اقتصادية في زمن الغلاء | وجبة كاملة بـ20 جنيهًا فقط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات يوميًا… حقائق علمية مذهلة

إيهاب فهمي ووفاء مكي أبرز الحضور لعزاء شقيق فريدة سيف النصر

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

