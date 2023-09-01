عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاكس خطيبة المجني عليه .. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية شروع في قتل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،  عامل غيابيا بالسجن المؤبد، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه " أ.ز.م" .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

مدير تعليم الإسكندرية يتابع ورشة عمل لتدريب المدربين

بمشاركة 1017 متسابقًا من 5 محافظات .. منطقة الإسكندرية الأزهرية تشهد ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم

وبدأت القضية رقم 5552 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بأحد شوارع دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال مرور المجني عليه ميكانيكي ، برفقة خطيبته بالطريق العام فؤجي بالمتهم " ع.م.م" عامل، يقوم  بمعاكسة خطيبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وعلي أثرها توجه المتهم الي محل عمله واستخلص سلاحين أبيضين مطواة وسكينه، وتوجه إلى المجني عليه، وتعدي عليه بأن سدد له طعنه استقرت ببطنه، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، وعزي قصد المتهم من إزهاق روحه وعلاج المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.

الاسكندرية الأجهزة الامنية السجن المؤبد القرآن الكريم المصاريف الجنائية جنايات الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تقارير صحفية: توصل اتحاد جدة لاتفاق مع ليفربول بشأن ضم محمد صلاح..تفاصيل

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

ترشيحاتنا

يمنح درجة البكالوريوس .. شروط الإنضمام للمعهد العالي لتكنولوجيا النقل للعام

الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق

أقدم دور العبادة بمصر.. ماذا تعرف عن معبد بن عزرا بعد ترميمه

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. والأرصاد تعلن مفاجأة سعيدة بشأن الطقس | أخبار التوك شو

موعد اعدام سفاح الجيزة

تعليق مثير من بركات على تجديد الأهلي لعقد نجم الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

السبب صادم .. شاب يقود سيارته وبجانبه ثور في أمريكا .. فيديو

سر المحلات.. طريقة عمل البطاطس السوري

مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ