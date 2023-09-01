عاكس خطيبة المجني عليه .. جنايات الإسكندرية تسدل الستار على قضية شروع في قتل

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عامل غيابيا بالسجن المؤبد، عما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه " أ.ز.م" .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوى.

وبدأت القضية رقم 5552 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية أول، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بأحد شوارع دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، أنه حال مرور المجني عليه ميكانيكي ، برفقة خطيبته بالطريق العام فؤجي بالمتهم " ع.م.م" عامل، يقوم بمعاكسة خطيبته فحدثت بينهما مشادة كلامية وعلي أثرها توجه المتهم الي محل عمله واستخلص سلاحين أبيضين مطواة وسكينه، وتوجه إلى المجني عليه، وتعدي عليه بأن سدد له طعنه استقرت ببطنه، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، وعزي قصد المتهم من إزهاق روحه وعلاج المجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقررت النيابة إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.