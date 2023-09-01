بمشاركة 1017 متسابقًا من 5 محافظات .. منطقة الإسكندرية الأزهرية تشهد ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم

شهدت منطقة الإسكندرية، ختام اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم التي يعقدها الجامع الأزهر، حيث جرت أعمال المسابقة على مدار ثلاثة أيام من الثلاثاء إلى الخميس (29 إلى 31 أغسطس) بمشاركة 1017 متسابقًا بمقر لجنة الاختبارات بسموحة، وشملت خمس محافظات هي: (كفر الشيخ- البحيرة- مطروح- دمياط- الإسكندرية).

وأكد الشيخ خميس محمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أنَّ المنطقة وفرت مقر الاختبارات على النحو الأمثل لإقامة المسابقة مع اختيار المكان المناسب، مزودًا بعدد من الحواسيب والكاميرات والميكروفونات عالية الدقة لتوثيق الاختبارات بالصوت والصورة، وتوفير الأدوات اللازمة التي تسهل عمل لجنة الاختبارات.

وفي سياق سابق أوضح الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، أنَّ اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وتشكلت لجان الاختبار من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف معهم مجموعة من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وإشراف الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.