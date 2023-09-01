مدير تعليم الإسكندرية يتابع ورشة عمل لتدريب المدربين

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام لمتابعة ورشة العمل لمدربي المدربين لبرنامج ( التعلم القائم على اللعب) لمدربي محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة بمدرسة الشهيد عبد المنعم سند بإدارة الجمرك ، وذلك بحضور أميمة طه مدير عام الإدارة وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية .

وأثنى الحضور على انتظام ورشة العمل لما تضمنته من تبادل للخبرات بشكل متميز وشمول الورشة لعدد من البرامج المتميزة في تيسير عملية التعليم والتعلم والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية .

كما تفقدت الدكتورة راندا شاهين وبسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي جوانب من معسكر تنمية المهارات الحياتية بمدرسة الشهيد مصطفى محمود الابتدائية بإدارة العجمي ، وذلك بحضور عزة عبد العليم وهبة سليمان وكيل الإدارة وهويده حسن وكيل الإدارة وجمال الطلخاوي رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وذلك استكمالا لبرنامج المهارات الحياتية في مرحلته الثانية التي تم خلالها عقد لقاءات توعوية لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي والتأكيد علي المهارات الحياتية لدي الطلاب وتم تنفيذه ب 95 مدرسة علي مستوي المحافظة.

يأتي هذا في في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بالتنمية المهنية المستدامة للقائمين على العملية التعليمية.