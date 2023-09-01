يحظى بدعم الأهلي.. تفاصيل إفشال مخطط إقصاء بيريرا من لجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة بشأن مخطط الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى الجبلاية.

قال المصدر ذاته أن أحد اعضاء اتحاد الكرة بالتوافق مع اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة يقودان مخطط الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام.

أضاف: أحد أعضاء اتحاد الكرة بالتنسيق مع ثروت سويلم يرغبان في تولى ملف رئاسة لجنة الحكام أحد الكوادر التحكيمية المصرية وإقصاء البرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام.

تابع: البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة يحظى بدعم النادي الأهلي ونجح مسؤلى القلعة الحمراء في افشال مخطط أحد أعضاء اتحاد الكرة بالتنسيق مع ثروت سويلم في الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام من منصبه.

شدد على أن دعم النادي الأهلي للبرتغالي فيتور بيريرا أدي إلي تجديد الثقة من جانب اتحاد الكرة في الخواجة وتولى منصب رئاسة لجنة الحكام مجددا.

بيريرا رئيسا للجنة الحكام

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن تشكيل لجنة الحكام المتوقع الإعلان عنه من جانب اتحاد الكرة خلال الساعات القادمة.

قال المصدر ذاته أن تشكيل لجنة الحكام المتوقع الإعلان عنه من جانب اتحاد الكرة يأتي على النحو التالي:

البرتغالي فيتور بيريرا رئيسا لجنة الحكام

محمد فاروق مسئولا عن تعيين لجنة الحكام في القسم الأول ودوري المحترفين

أحمد ساهر وأحمد الجارحي وحمدي القاضي مسئولين عن الحكام المساعدين

محمد أبو العلا مختص بالمحاضرين

مجدي رزق للحكام المراقبين

سعيد عبد الغفار للكرة النسائية والشاطئية والصالات

تمرد حكام النخبة

أخطر حكام معسكر الدوليين والنخبة، البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة بعدم إدارة مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وهدد حكام معسكر الدوليين والنخبة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة بعدم إدارة أي مباراة ضمن المنافسات المحلية حال استمرار تأخر المستحقات المالية سواء للدوري الممتاز أو نسختي كأس الرابطة المحترفة.

كان عدد كبير من الحكام بمختلف الدرجات رفض التصنيف الذى اقترحه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة .

وطالب غالبية الحكام بمختلف الدرجات مجلس إدارة اتحاد الكرة بإلغاء تصنيف قضاة الملاعب الذي تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة .

ويري الحكام بمختلف الدرجات أن نظام تصنيف الحكام الذى تقدم به البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة يخل بمبدأ تكافؤ الفرص في إدارة المباريات ضمن مختلف المسابقات المحلية.