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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير لوائح يحذر الأهلي من مفاجآت اتحاد الكرة بمعسكر أكتوبر.. تفاصيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

حذر عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية النادي الأهلي من مفاجآت معسكر منتخب مصر الوطني شهر أكتوبر القادم قبل المشاركة في دوري السوبر الإفريقي.  

 قال عامر العمايرة خبير اللوائح عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

‏من بدرى ياريت الاتحاد المصري لكرة القدم
وهو بيتفق على مباراتين خلال الأجندة الدولية فى الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر 2023 تحديد المباراة الثانية بحد أقصى يوم 15 أكتوبر عشان التعارض مع مباراة ذهاب النادي الأهلي في دور الثمانية لدورى كرة القدم الأفريقي يوم 20 إلى 22 اكتوبر خارج مصر.

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كاف يصدم الأهلي 

 

تلقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صدمة عقب إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف تخفيض جوائز بطولة دوري السوبر الإفريقي. 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف النادي الأهلي بتخفيض قيمة جوائز دوري السوبر الإفريقي.

وأكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أن بطل بطولة دوري السوبر الإفريقي كان مقررا حصوله على 6 ملايين دولار وتم تخفضيها إلي 3 ملايين دولار. 

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كاف يعلن تفاصيل قرعة دوري السوبر الإفريقي 

 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة قرعة النسخة الأولي لدوري السوبر الأفريقي السبت المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 8 فرق .

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي: "ستتنافس أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا في أفريقيا في مسابقة (السوبر) الجديدة والمثيرة، وهي النسخة الافتتاحية من الدوري الأفريقي لكرة القدم والتي تم تصميمها لعرض أفضل ما في كرة القدم للأندية الأفريقية وتزويد مشجعي كرة القدم في أفريقيا وحول العالم بفرصة المشاهدة والاستمتاع بأفضل ما في اللعبة الجميلة في القارة الأفريقية".

وأضاف أن النسخة الأولي من البطولة تقام بمشاركة 8 فرق هي الأكثر شهرة ونجاحًا في أفريقيا من الكتل الإقليمية الأفريقية الثلاثة وهي :"منطقة الشمال والمنطقة الوسطى الغربية والمنطقة الجنوبية الشرقية، حيث تشارك أندية الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي من منطقة الشمال، ومن الوسط فريق أنييمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي، ومن الجنوب الشرقي صن داونز وسيمبا التنزاني".

وأوضح: "سيتم إجراء قرعة بطولة دوري السوبر الإفريقي السبت المقبل بالقاهرة وتبث عبر المنصات الرسمية".

 

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