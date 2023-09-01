رسميا.. مانشستر سيتي يضم ماتيوس نونيز من وولفرهامبتون

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي ماتيوس نونيز، قادما من صفوف وولفرهامبتون.



وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي:" يعلن نادي مانشستر سيتي عن التعاقد مع ماتيوس نونيز من ولفرهامبتون واندررز بعقد مدته خمس سنوات".



وأضاف:" أصبح اللاعب البرتغالي الدولي هو صفقتنا الرابعة هذا الصيف، بعد الثنائي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش وجوسكو جفارديول، بالإضافة إلى الجناح البلجيكي جيريمي دوكو".



وعبر نونيز عن سعادته بالانضمام لصفوف السماوي، إذ قال للموقع الرسمي لبطل الدوري الإنجليزي: أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي، بطل أوروبا والنادي الذي أعجبت به لفترة طويلة".



وتابع:" إن فرصة العمل تحت قيادة بيب جوارديولا، أحد أعظم المدربين على الإطلاق، بجانب اللعب مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، هو شيئا لا يمكنني رفضه".



وواصل:" لقد تعلمت الكثير خلال موسمي في ولفرهامبتون وأنا متحمس لمواصلة التطور في الدوري الإنجليزي الممتاز".



واختتم: "أنا متحمس حقا لبداية مشواري مع السيتي ومقابلة بالجماهير وآمل أن أكون جزءا من المزيد من النجاح في السيتي".