حمي الضنك.. بعوض النمر يغزو باريس يحمل أمراضا فتاكة والسطات تتحرك.. فيديو

رصدت فضائية العربية في تقريرعن بعوض النمر الذي يغزو باريس حاملا أمراضا فتاكة، فإنه ولأول مرة تقدم السلطات الصحية فى باريس على تطهير مناطق في العاصمة الفرنسية من " بعوض النمر" .



وأفاد التقرير، أن السلطات أغلقت الطرق، وطلبت من المقيمين الابقاء في منازلهم جنوب شرقي المدينة، حيث قامت برش المبيدات الحشرية على الأشجار وفي المساحات الخضراء وبالمناطق الآخري المحتملة لتكاثر البعوض الذي يعتقد أن تقدمه عبر شمال اوروبا فقد تسارع بسبب التغير المناخي.

عوض النمل يحمل فيروسات حمى الضنك وفيروس زيكا

وأضافت العربية، أن هذه العملية تحدث بشكل متكرر في المدن الاستوائية لكنها اصبحت شائعة بشكل متزايد في أوروبا مع أنتشار بعوض النمل الذي يمكن أن يحمل فيروسات منهم حمي الضنك وفيروس زيكا من موطنها الأصلي جنوب شرق اسيا.

وشرعت السلطات الباريسية بهذه الحملة بعد أكتشاف حالات إصابة بحمي الضنك، كما تحاول قطع سلسلة محتملة، لانتقال العدوى في المدينة التي يسكنها نحو ١٢ مليون شخص.