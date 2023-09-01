عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلوة منك.. ويجز يشدو بـ الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ويجز
ويجز

يستعد مطرب الراب ويجز لطرح أغنية جديدة بعنوان حلوة منك، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! للنجم محمد فراج.

وبدا ويجز فى الترويج لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، بطرح مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلا: الأغنية الرسمية لـ ڤوي! ڤوي! ڤوي! قريبًا الفيلم يُعرض في دور العرض المصرية بدايةً من 13 سبتمبر وفي العالم العربي بدايةً من 21 سبتمبر.

 

 

حفل ويجز فى العملين 

ويختتم مؤدي الراب ويجز، مساء اليوم، فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذه الحفلة العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها البخت والدنيا أيه وبعودة يا بلادي ودورك جاى والغسالة.
 

ويجز يروج للحفل 

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

 

أسعار التذاكر 
 


وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه. 

 

نفاذ تذاكر الحفل 

وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ جميع تذاكر حفل المطرب ويجز بعد طرحها رسميا على الوقع الرسمي، ومن المفترض ان تشهد حفل اليوم اقبالا جماهيريا كبيرا.

 

مطرب الراب ويجز ويجز فوي فوي فوي فيلم فوى فوى فوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

موضوعات متعلقة

راضيه بقضاء ربنا.. مي كساب تحيي ذكرى الأربعين على وفاة والدها

الحزن يسيطر عليه.. شاهد عمرو عبدالجليل قبل تشييع جثمان شقيقه

بحضور سميحة أيوب.. عرض هاملتهن على مسرح مركز الإبداع الفني

رقم ضخم.. محمد رمضان يحتفل بعدد مشاهداته على التيك توك

نشرة الفن .. موعد عزاء شقيق الفنان عمرو عبد الجليل وحالة علياء بسيوني بعد الانفصال عن أحمد سعد

أحمد فتحي: هقدم الفيلم رقم 51 بمسيرتي واحترمنا عقل الجمهور في "اللعبة"

عبد الفتاح الجريني وزوجته يشاركان شاروخان الغناء في إطلاق فيلمه بدبي

محمود العسيلي يشعل حفله في جدة مرتديا تي شيرت بصورة الأهرامات

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ