حلوة منك.. ويجز يشدو بـ الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي

يستعد مطرب الراب ويجز لطرح أغنية جديدة بعنوان حلوة منك، وهي الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! للنجم محمد فراج.



وبدا ويجز فى الترويج لأغنيته الجديدة عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، بطرح مقطع من الأغنية وعلق عليها قائلا: الأغنية الرسمية لـ ڤوي! ڤوي! ڤوي! قريبًا الفيلم يُعرض في دور العرض المصرية بدايةً من 13 سبتمبر وفي العالم العربي بدايةً من 21 سبتمبر.





حفل ويجز فى العملين

ويختتم مؤدي الراب ويجز، مساء اليوم، فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا على مسرح الأرينا بالعلمين الجديدة.



ومن المفترض أن يقدم ويجز خلال هذه الحفلة العديد من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها البخت والدنيا أيه وبعودة يا بلادي ودورك جاى والغسالة.



ويجز يروج للحفل

وبدأ ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين، حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

أسعار التذاكر





وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة، حيث تأتي الفئة الأولي بمبلغ 350 جنيه أما الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه والفئة الثالثة 650 جنيه والفئة الرابعة والأخيرة وصل سعرها لـ700 جنيه.

نفاذ تذاكر الحفل

وأعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ جميع تذاكر حفل المطرب ويجز بعد طرحها رسميا على الوقع الرسمي، ومن المفترض ان تشهد حفل اليوم اقبالا جماهيريا كبيرا.



